Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 21. apríl 2026Meniny má Ervin
< sekcia Regióny

Polícia obvinila muža, v Bánovciach nad Bebravou mal zaútočiť na ľudí

Policajná snímka. Foto: Polícia SR - Trenčiansky kraj

Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 21. apríla (TASR) - Polícia obvinila 28-ročného muža z prečinu ublíženia na zdraví v súbehu s prečinom výtržníctva. Obvinený mal 17. apríla večer na sídlisku v Bánovciach nad Bebravou zaútočiť na dvoch mužov vo veku 35 a 41 rokov bejzbalovou pálkou. Polícia o tom v utorok informovala na sociálnej sieti.

„Obvinený na sídlisku pred garážami prišiel do tesnej blízkosti dvoch mužov, v tom momente jeden z nich použil slzotvorný sprej. Následne obvinený siahol po drevenej bejzbalovej pálke, ktorou mal opakovane zaútočiť na oboch mužov,“ uviedli policajti.

Doplnili, že muž svojím konaním poškodeným spôsobil zranenia v oblasti hlavy, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie. Presný rozsah zranení a doba liečenia budú predmetom ďalšieho znaleckého skúmania.

„Obvineného policajti obmedzili na osobnej slobode a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. Lustráciou zároveň zistili, že ide o osobu, ktorá bola v minulosti už niekoľkokrát súdne trestaná,“ doplnila polícia.

Poverený príslušník Policajného zboru na obvineného spracoval návrh na jeho väzobné stíhanie, s ktorým sa súd stotožnil.

