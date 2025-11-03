< sekcia Regióny
Jazdil opitý aj napriek zákazu
Muža zadržali a skončil v cele policajného zaistenia.
Autor TASR
Svit 3. novembra (TASR) - Polícia obvinila muža z Batizoviec v okrese Poprad, ktorý jazdil opitý, a to aj napriek zákazu. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že 26-ročného vodiča hliadka zastavila v nedeľu (2. 11.) hodinu po polnoci vo Svite.
„Bez príslušného vodičského oprávnenia a napriek uloženému zákazu činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel jazdil na osobnom aute po meste Svit. Policajná hliadka jeho vozidlo zastavila a vodiča podrobila kontrole. Výsledok dychovej skúšky dosiahol takmer 1,4 promile,“ uviedla Ligdayová.
Muža zadržali a skončil v cele policajného zaistenia. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade podal návrh na podanie obžaloby a zároveň spracoval podnet na jeho vzatie do väzby. Nezodpovedný šofér čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, ako aj z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia.
