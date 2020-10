Bratislavčanovi hrozí osem rokov väzenia za to, že bil manželku

Bratislava 6. októbra (TASR) – Zo zločinu týrania blízkej a zverenej osoby obvinil policajný vyšetrovateľ v druhom bratislavskom okrese 49-ročného muža z Bratislavy. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Martiniaková.



„Podľa doterajšieho vyšetrovania obvinený týral svoju 28-ročnú manželku dlhšie. Spôsoboval jej fyzické a psychické utrpenie, bezdôvodne jej vulgárne nadával a ponižoval ju,“ konkretizovala hovorkyňa.



Dodala, že v roku 2019 ju údajne prvýkrát fyzicky napadol tak, že ju najprv skopol zo schodov v garáži rodinného domu. „Následne ju tam mal viackrát kopať do hlavy a ťahať za vlasy, čím jej spôsobil viaceré zranenia. Dokonca sa jej aj niekoľkokrát vyhrážal smrťou,“ podotkla Martiniaková.



Ako pokračovala, agresívneho muža v uplynulých dňoch pri jednom z takýchto incidentov policajti zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia. „Po vykonaní procesných úkonov vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby. Za takéto konanie hrozí obvinenému trest odňatia slobody na tri až osem rokov,“ zakončila.