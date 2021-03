ZA VOLANT OPITÝ: Polícia obvinila muža z Jarovníc

Jarovnice 22. marca (TASR) – Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila 26-ročného muža z Jarovníc v okrese Sabinov. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, ako vodič viedol v nedeľu (21. 3.) predpoludním motorové vozidlo značky Peugeot po ceste za uvedenou obcou smerom na obec Uzovské Pekľany.



„Po prejazde miernej ľavotočivej zákruty v dôsledku neprispôsobenia jazdy svojim schopnostiam zišiel s vozidlom mimo vozovky, do odvodňovacieho kanála a následne do poľa. Tam ho našla policajná hliadka, ktorá ho podrobila dychovej skúške. Jej výsledok dosiahol hodnotu 1,94 promile,“ uviedla Ligdayová s tým, že mužovi nebol zadržaný vodičský preukaz, keďže nie je jeho držiteľom.



„Bol obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia,“ dodala krajská policajná hovorkyňa.