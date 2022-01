HÁDZAL TOPÁNKY DO ZÁCHRANÁROV: Muž pri zadržaní ešte kopol policajta

Svidník 5. januára (TASR) - Z trestného činu útoku na verejného činiteľa polícia obvinila 26-ročného muža z obce Kapišová v okrese Svidník. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, v prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.



"V pondelok (3. 1.) podvečer na Ulici 8. mája vo Svidníku muž hádzal topánky do záchranárov a oboma päsťami udieral po vozidle rýchlej zdravotnej pomoci. Policajná hliadka ho opakovane vyzývala, aby upustil od svojho konania, no márne," uviedla Ligdayová s tým, že na výzvy nereagoval, a preto boli voči nemu použité donucovacie prostriedky. Aj po nasadení pút neustále kládol odpor, pri nasadaní do služobného motorového vozidla ešte kopol do brucha jedného z členov hliadky.



Agresívny muž podľa hovorkyne skončil v cele policajného zaistenia. Okresný vyšetrovateľ na obvineného spracoval podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie.