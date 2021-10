KEŽMARČAN PÚŠŤAL PLYN, ABY SI ZAPÁLIL CIGARETU: Zapáchal celý panelák

Kežmarok 6. októbra (TASR) - Z trestného činu všeobecné ohrozenie polícia obvinila 63-ročného muža z Kežmarku pre bezdôvodné púšťanie plynu v byte. V prípade preukázania viny pred súdom mu hrozí trest odňatia slobody na dva až päť rokov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



"Muž v nepravidelných intervaloch opakovane vo svojom byte na ulici Bardejovskej v Kežmarku bezdôvodne zapína plyn na horákoch sporáku. Dôvodom je jeho údajná snaha takýmto spôsobom si zapáliť cigaretu. Tú si nakoniec nezapáli, ale plyn necháva unikať, a to po dlhší čas. K takémuto konaniu dochádza nielen cez deň, ale aj v noci. Na zápach, našťastie, vždy zareaguje žena, ktorá s ním býva v byte, a unikajúci plyn zastaví," uviedla Ligdayová.



Keďže plyn je cítiť v celom paneláku, na nebezpečné konanie podľa hovorkyne neustále upozorňujú susedia a všetci sa cítia byť ohrození. "Nezodpovedný Kežmarčan bol policajnou hliadkou obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia," doplnila Ligdayová s tým, že vyšetrovateľom bol spracovaný podnet na podanie návrhu na vzatie muža do väzby.