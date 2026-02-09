< sekcia Regióny
Polícia obvinila muža z Košíc, ktorý pri kontrole nafúkal 2,6 promile
Autor TASR
Poprad 9. februára (TASR) - Polícia obvinila mladíka z Košíc, ktorý pri kontrole v Poprade nafúkal 2,6 promile alkoholu. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že hliadka 19-ročného muža zastavila v piatok (6. 2.) popoludní v mestskej časti Matejovce.
„Viedol osobné vozidlo, no bol policajnou hliadkou zastavený a kontrolovaný. Vodič bol podrobený dychovej skúške, výsledok bol pozitívny, dosiahol takmer 2,6 promile,“ uviedla Ligdayová.
Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade mladého muža obmedzil na osobnej slobode a neskôr bol umiestnený do cely policajného zaistenia. V súčasnosti nezodpovedný vodič čelí obvineniu z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
„Prítomnosť alkoholu vo výraznej miere znižuje naše reakcie, naše vnímanie okolia i náš postreh. Zvlášť je tento stav nebezpečný pre vodičov, riskujú svoj život, zdravie, no predovšetkým život a zdravie ostatných účastníkov na cestách,“ upozornila na záver Ligdayová.
