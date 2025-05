Krádež v malackých potravinách: Strhla sa potýčka

Bratislava 19. mája (TASR) - Polícia obvinila z krádeže 24-ročného muža. Ten mal v piatok (16. 5.) okolo 12.00 h vojsť do potravín v Malackách. S plecniakom na chrbte sa prechádzal po predajnej ploche a po krátkej chvíli chcel opustiť predajňu cez pokladničnú zónu, no s viditeľne plnším plecniakom, v čom mu chcela zabrániť zamestnankyňa predajne. Pri blokácii muža sa medzi nimi strhla potýčka, po ktorej muž z predajne utiekol. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.



„Jeho minulé kroky viedli viackrát do tejto predajne, kde si jeho prítomnosť veľmi dobre pamätajú v podobe manka,“ opísala hovorkyňa.



Muža zadržali, obmedzili mu osobnú slobodu a eskortovali ho na policajné oddelenie z dôvodu vykonania ďalších potrebných úkonov. Následne ho umiestnili do cely policajného zaistenia. Poverený policajt zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby.