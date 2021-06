NAFÚKAL: Polícia zastavila opitého vodiča z Lačnova

Prešov 1. júna (TASR) - Z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky obvinili v pondelok (31. 5.) prešovskí dopravní policajti 43-ročného muža z obce Lačnov v okrese Prešov.



Ako TASR informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Daniel Džobanik, obvinený muž jazdil pod vplyvom alkoholu osobným autom po prešovských cestách až do momentu, keď ho zastavila policajná hliadka.



"Policajtov na seba upútal svojou technikou jazdy, keď počas prejazdu ulicami prechádzal bezdôvodne z jedného jazdného pruhu do druhého, do protismeru a nepoužíval smerovky," uviedol Džobanik s tým, že pri policajnej kontrole bol podrobený dychovej skúške na alkohol, ktorej výsledok dosiahol 1,38 promile.



Muž skončil v cele policajného zaistenia a stíhaný je v takzvanom superrýchlom konaní.