DROGY A ZBRANE: Pre muža z Malaciek si prišlo komando

Bratislava/Malacky 20. septembra (TASR) - Polícia vo štvrtok (19. 9.) obvinila 41-ročného muža z Malaciek za predaj a výrobu omamných látok a tiež za nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami. Hrozí mu trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.



"P. F. si minimálne od roku 2021 do času zadržania zadovažoval chemikálie a neznáme tablety s obsahom účinnej látky efedrín, z ktorých v objekte na ulici Cesta mládeže v Malackách a iných miestach Bratislavského a Trnavského kraja vyrábal omamné a psychotropné látky," priblížila hovorkyňa. Predovšetkým podľa nej išlo o metamfetamín.



Ako doplnila, policajti na domovej prehliadke v stredu (18. 9.) mužovi zaistili viaceré plastové a papierové vrecká s neznámym kryštalickým materiálom, zelenou sušenou rastlinou a tabletkami modrej farby. "Bolo zaistených aj niekoľko strelných zbraní so strelivom a iným príslušenstvom," dodala.