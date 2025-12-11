< sekcia Regióny
DRÁMA V RODINNOM DOME: Muž sa vyhrážal manželke so zbraňou v ruke
Polícia po príchode na miesto incidentu agresora obmedzila na osobnej slobode a skončil v cele policajného zaistenia.
Autor TASR
Levoča 11. decembra (TASR) - Polícia obvinila 54-ročného muža, ktorý sa so zbraňou v ruke vyhrážal manželke. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že incident sa stal v rodinnom dome v okrese Levoča v utorok (9. 12.) vo večerných hodinách.
„Pod vplyvom alkoholu sa manželke vyhrážal zabitím. Žena sa snažila konfliktu zabrániť a tak odišla z izby preč. Muž si ale vzal dlhú strelnú zbraň a namieril na ženu. V dome sa v tom čase nachádzal ešte ďalší muž, ktorý po tom, čo videl túto situáciu neváhal a 54-ročnému agresorovi zbraň vzal,“ uviedla Ligdayová.
Polícia po príchode na miesto incidentu agresora obmedzila na osobnej slobode a skončil v cele policajného zaistenia. Poverený policajný príslušník na základe získaných dôkazov voči nemu vzniesol obvinenie z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa. „Vzhľadom na skutočnosť, že obvinený muž skutok spáchal závažnejším spôsobom a na chránenej osobe, podľa zákona mu v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až na tri roky,“ dodala hovorkyňa s tým, že prípadom sa zaoberá obvodné oddelenie Policajného zboru v Spišskom Podhradí.
„Pod vplyvom alkoholu sa manželke vyhrážal zabitím. Žena sa snažila konfliktu zabrániť a tak odišla z izby preč. Muž si ale vzal dlhú strelnú zbraň a namieril na ženu. V dome sa v tom čase nachádzal ešte ďalší muž, ktorý po tom, čo videl túto situáciu neváhal a 54-ročnému agresorovi zbraň vzal,“ uviedla Ligdayová.
Polícia po príchode na miesto incidentu agresora obmedzila na osobnej slobode a skončil v cele policajného zaistenia. Poverený policajný príslušník na základe získaných dôkazov voči nemu vzniesol obvinenie z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa. „Vzhľadom na skutočnosť, že obvinený muž skutok spáchal závažnejším spôsobom a na chránenej osobe, podľa zákona mu v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až na tri roky,“ dodala hovorkyňa s tým, že prípadom sa zaoberá obvodné oddelenie Policajného zboru v Spišskom Podhradí.