Polícia obvinila muža z Podhorian, vytrhol dvere aj so zárubňou

Podhorany 24. augusta (TASR) – Trestné stíhanie vo veci trestného činu nebezpečného vyhrážania spáchaného v súbehu s trestným činom poškodzovania cudzej veci vedie polícia v Spišskej Belej v súvislosti s incidentom v obci Podhorany v okrese Kežmarok. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



„Miestny muž prišiel pred jeden z rodinných domov, kde býva jeho blízky príbuzný aj s rodinou. Búchal na vchodové dvere, no keďže nik neotváral, vytrhol dvere aj so zárubňou. Vošiel do domu a rukou rozbil sklenenú výplň na plastovom okne. Medzi majiteľom domu a zjavne neželaným návštevníkom došlo k hádke. Muž sa v cudzom dome opakovane vyhrážal jeho obyvateľom, že celú rodinu vypáli," uviedla Ligdayová s tým, že pri konflikte vznikla škoda na zariadení domu vo výške 300 eur.



„Osoba podozrivá zo spáchania týchto skutkov bola zadržaná a umiestnená do cely policajného zaistenia. Ak sa vina podozrivému preukáže, hrozí mu trest odňatia slobody na šesť mesiacov až na tri roky," dodala Ligdayová.