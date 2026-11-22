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Polícia obvinila muža z pokusu o vraždu otca v Trebišove
Na základe zabezpečených dôkazov vyšetrovateľ obvinil muža už nasledujúci deň.
Autor TASR
Trebišov 22. novembra (TASR) - Z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu obvinila polícia 30-ročného muža. Obvinený mal v piatok (20. 11.) popoludní v jednom z rodinných domov v Trebišove nožom napadnúť vlastného otca a spôsobiť mu bodné poranenia, ktoré bezprostredne ohrozovali jeho život. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Vďaka včasnej a odbornej lekárskej pomoci sa podarilo jeho život zachrániť,“ uviedla polícia o napadnutom.
Trebišovskí policajti bezprostredne po skutku zadržali podozrivého. Na mieste pracovali kriminalisti aj krajský policajný vyšetrovateľ. Zaistené stopy budú podrobené kriminalisticko-expertíznemu skúmaniu.
Na základe zabezpečených dôkazov vyšetrovateľ obvinil muža už nasledujúci deň.
„Okolnosti útoku, ako aj jeho motív sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ doplnila polícia.
„Vďaka včasnej a odbornej lekárskej pomoci sa podarilo jeho život zachrániť,“ uviedla polícia o napadnutom.
Trebišovskí policajti bezprostredne po skutku zadržali podozrivého. Na mieste pracovali kriminalisti aj krajský policajný vyšetrovateľ. Zaistené stopy budú podrobené kriminalisticko-expertíznemu skúmaniu.
Na základe zabezpečených dôkazov vyšetrovateľ obvinil muža už nasledujúci deň.
„Okolnosti útoku, ako aj jeho motív sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ doplnila polícia.