Dráma v obchodnom centre: Opitý muž fyzicky napadol pracovníka SBS
V prípade preukázania viny pred súdom hrozí 29-ročnému Gabrielovi B. trest odňatia slobody až na tri roky.
Autor TASR
Bratislava 16. apríla (TASR) - Bratislavská polícia obvinila 29-ročného muža z prečinu výtržníctva. Ešte v pondelok (13. 4.) sa mal vulgárne správať k svojej partnerke - predavačke jedného z obchodov v obchodnom centre. Fyzicky mal tiež napadnúť pracovníka súkromnej bezpečnostnej služby (SBS). TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
„Za pomoci ďalších pracovníkov SBS bol obvinený vyvedený mimo obchodného centra, kde si ho prevzala hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave,“ uviedla Šimková s tým, že dychová skúška bola u muža pozitívna na alkohol. Namerali mu 2,17 promile. „V prípade preukázania viny pred súdom hrozí 29-ročnému Gabrielovi B. trest odňatia slobody až na tri roky,“ poukázala Šimková.
