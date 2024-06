Polícia obvinila muža z ublíženia na zdraví, bodol nožom spiaceho muža

Bánovce nad Bebravou 13. júna (TASR) - Polícia v Bánovciach nad Bebravou obvinila 39-ročného muža zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu. Nožom bodol muža počas spánku. Trenčianska krajská polícia o tom vo štvrtok informovala na sociálnej sieti.



"Obvinený v nočných hodinách pristúpil k spiacemu mužovi a kuchynským nožom ho dvakrát bodol do oblasti hlavy, čím sa mu pokúsil spôsobiť ťažkú ujmu na zdraví a následne z miesta činu ušiel. Muži mali predtým večer spolu popíjať, pričom sa mali pohádať kvôli peniazom," opísali policajti.



Poškodený po útoku začal krvácať, s reznou ranou ho transportovali na ošetrenie do nemocnice. Rozsah jeho zranení stanoví znalecké dokazovanie.



"Polícia začala po útočníkovi intenzívne pátrať, a to aj s využitím služobného psa. Do pár hodín ho našla v neďalekom obytnom bloku, kde sa ukrýval v pivničných priestoroch," doplnili policajti.



Muža po zadržaní policajti umiestnili do cely policajného zaistenia. Policajný vyšetrovateľ na neho spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby. "Obvinenému, ktorý bol už aj v minulosti súdne trestaný, hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na štyri až desať rokov," dodala polícia.