TÝRAL SVOJU PRIATEĽKU: Muž z Veľkej Lomnice sa nebál vytiahnuť nôž

Veľká Lomnica 23. novembra (TASR) - Okresný vyšetrovateľ z Kežmarku obvinil 39-ročného muža z obce Veľká Lomnica zo zločinu týrania blízkej a zverenej osoby a tiež vydierania. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová s tým, že od februára spôsoboval svojej 25-ročnej priateľke fyzické a psychické utrpenie.



"Zväčša pod vplyvom alkoholu sa jej muž opakovane vyhrážal zabitím, bil ju, udieral a kopal po celom tele, nožom ju porezal a sekerou udieral. Týraná žena so strachu z vyhrážok nevyhľadávala lekárske ošetrenie a taktiež sa obávala oznámiť to na polícii," priblížila hovorkyňa a dodala, že agresor ju dokonca nútil chodiť žobrať.



V utorok (22. 11.) ho v skorých ranných hodinách polícia zadržala a bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Po vykonaní ďalších procesných úkonov bude podľa Ligdayovej spracovaný podnet na vzatie obvineného do väzby.