Vyhrážal sa mužovi, že zabije jeho aj jeho blízkych

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

U poškodeného vzbudil obavu, že svoje vyhrážky môže aj uskutočniť.

Autor TASR
Vranov nad Topľou 9. februára (TASR) - Polícia obvinila z trestného činu nebezpečného vyhrážania 30-ročného muža z Vranova nad Topľou, ktorý sa v sobotu (7. 2.) v jednej z večierok vyhrážal inému mužovi, že zabije jeho aj jeho blízkych. Muža pritom neustále strkal do hrude. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, robil tak pred svedkami na verejne prístupnom mieste.

U poškodeného vzbudil obavu, že svoje vyhrážky môže aj uskutočniť. „Polícia po príchode na miesto obmedzila osobnú slobodu 30-ročnému mužovi, ktorý po zadržaní skončil v cele policajného zaistenia. Budú s ním vykonané potrebné procesné úkony,“ doplnila hovorkyňa.
