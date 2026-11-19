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NEPOUČITEĽNÝ DROGOVÝ DÍLER: Predajcu metamfetamínu zadržala polícia
Obvinený P. K. bol už podľa polície v minulosti odsúdený za rovnaký zločin.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Bratislavský okresný vyšetrovateľ vzniesol v stredu (18. 11.) obvinenie 36-ročnému mužovi pre trestný čin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou. Podľa výsledkov doterajšieho vyšetrovania mal od presne nezisteného času až do utorka (17. 11.) neoprávnene zabezpečovať a následne po predchádzajúcej dohode predávať drogovo závislým osobám najmä metamfetamín. Na sociálnej sieti o tom informovala bratislavská krajská polícia.
„V utorok vykonali policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II v súčinnosti s policajtmi pohotovostného policajného útvaru prehliadku bytových priestorov osoby podozrivej z drogovej trestnej činnosti,“ spresnila polícia. Pri prehliadke zaistili okrem iného aj dva kusy priesvitného igelitového vrecka s tlakovým uzáverom s obsahom neznámej bielej kryštalickej látky a jeden kus alobalovej skladačky, v ktorých bola predbežným expertíznym skúmaním zistená prítomnosť látky metamfetamín.
Obvinený P. K. bol už podľa polície v minulosti odsúdený za rovnaký zločin. „Po vznesení obvinenia podal vyšetrovateľ podnet na väzobné stíhanie obvineného,“ podotkla polícia.
„V utorok vykonali policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II v súčinnosti s policajtmi pohotovostného policajného útvaru prehliadku bytových priestorov osoby podozrivej z drogovej trestnej činnosti,“ spresnila polícia. Pri prehliadke zaistili okrem iného aj dva kusy priesvitného igelitového vrecka s tlakovým uzáverom s obsahom neznámej bielej kryštalickej látky a jeden kus alobalovej skladačky, v ktorých bola predbežným expertíznym skúmaním zistená prítomnosť látky metamfetamín.
Obvinený P. K. bol už podľa polície v minulosti odsúdený za rovnaký zločin. „Po vznesení obvinenia podal vyšetrovateľ podnet na väzobné stíhanie obvineného,“ podotkla polícia.