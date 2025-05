Polícia obvinila muža za krádež bicykla z bytového domu v Bratislave

Bratislava 9. mája (TASR) - Polícia obvinila 46-ročného muža za krádež bicykla z bytového domu na Topoľčianskej ulici v Bratislave, kam sa vlámal. Ku krádeži došlo v pondelok (5. 5.). Hrozí mu väzenie na jeden až štyri roky, keďže bol odsúdený aj v minulosti. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.



„Muž sa 5. mája v nočných hodinách pomocou násilia dostal do bytového domu na Topoľčianskej ulici, kde sa mu do rúk dostal voľne o stenu opretý bicykel. Ten si vzal so sebou a cestou z bytového domu stihol poškodiť niekoľko dverí vedúcich von,“ priblížila hovorkyňa s tým, že bol zachytený na kamerách. Policajti ho pritom podľa jej slov poznali.



Ako doplnila, muž bol už v predchádzajúcich 24 mesiacoch odsúdený rozsudkom Mestského súdu Bratislava I zo dňa 30. novembra 2023 za pokračovací prečin krádeže. „Na základe toho mu pri preukázaní viny hrozí trest odňatia slobody na jeden až štyri roky,“ dodala Šimková.