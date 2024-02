Polícia obvinila muža za nelegálny výrub stromov v Rusovciach

Bratislava 24. februára (TASR) - Enviropolícia obvinila muža z Bratislavy pre úmyselný prečin porušovania ochrany stromov a krov. V bratislavských Rusovciach mal dať nelegálne vyrúbať stromy v hodnote skoro 13.000 eur. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti s tým, že mužovi hrozí trest odňatia slobody až do troch rokov.



"Obvinený do februára 2023 na pozemkoch patriacich iným osobám v Bratislave - Rusovciach nechal protiprávne vyrúbať 16 kusov stromov agátu bieleho," priblížila polícia. Muž mal podľa jej slov zabezpečiť pilčíka, ktorému dal motorovú pílu, a bez platného povolenia orgánu ochrany prírody mu dal pokyn na vyčistenie pozemku. Konal tak v rozpore so zákonom o ochrane prírody a krajiny.



V tejto súvislosti polícia pripomína, že výruby stromov a krov sú zákonne upravené a nemožno ich vykonávať svojvoľne.