KRÁDEZ V ZÁLOŽNI: Muž schmatol šperky a rozutekal sa z predajne

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Autor TASR
Humenné 18. marca (TASR) - Polícia obvinila 34-ročného muža zo Sniny z trestného činu krádeže. Šperky odcudzil 10. marca popoludní v jednej z humenských záložní. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, záložni vznikla škoda približne 2880 eur.

Obvinený si od zamestnankyne postupne vyžiadal tri retiazky na nahliadnutie a keď ich mal v ruke, ušiel s nimi preč. Polícia muža vypátrala a skončil v cele policajného zaistenia. „Za obdobnú trestnú činnosť už bol tento Sninčan právoplatne odsúdený v predchádzajúcich 24 mesiacoch,“ dodala hovorkyňa.
