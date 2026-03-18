KRÁDEZ V ZÁLOŽNI: Muž schmatol šperky a rozutekal sa z predajne
Obvinený si od zamestnankyne postupne vyžiadal tri retiazky na nahliadnutie a keď ich mal v ruke, ušiel s nimi preč. Polícia muža vypátrala a skončil v cele policajného zaistenia.
Autor TASR
Humenné 18. marca (TASR) - Polícia obvinila 34-ročného muža zo Sniny z trestného činu krádeže. Šperky odcudzil 10. marca popoludní v jednej z humenských záložní. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, záložni vznikla škoda približne 2880 eur.
Obvinený si od zamestnankyne postupne vyžiadal tri retiazky na nahliadnutie a keď ich mal v ruke, ušiel s nimi preč. Polícia muža vypátrala a skončil v cele policajného zaistenia. „Za obdobnú trestnú činnosť už bol tento Sninčan právoplatne odsúdený v predchádzajúcich 24 mesiacoch,“ dodala hovorkyňa.
Obvinený si od zamestnankyne postupne vyžiadal tri retiazky na nahliadnutie a keď ich mal v ruke, ušiel s nimi preč. Polícia muža vypátrala a skončil v cele policajného zaistenia. „Za obdobnú trestnú činnosť už bol tento Sninčan právoplatne odsúdený v predchádzajúcich 24 mesiacoch,“ dodala hovorkyňa.