Družke sa vyhrážal, že jej odreže hlavu a hodí ju psovi

Stará Turá 31. januára (TASR) - Policajti zo Starej Turej obvinili 48-ročného muža z prečinu nebezpečného vyhrážania. Svojej 50-ročnej družke udrel hlavu o stenu a s nožom v ruke sa jej vyhrážal, že jej hlavu odreže a hodí psovi. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.



"Obvinený pod vplyvom alkoholu vulgárne nadával svojej družke. Následne jej vytrhol chumáč vlasov z hlavy a udrel ju o stenu. Poškodenej priložil na krk nôž so slovami, že ju podreže a ak ho nebude poslúchať, tak jej odreže hlavu a hodí ju psovi. Nôž zapichol do kuchynskej linky a odišiel do obývačky," informovala Krajčíková.



Poškodenej spôsobil zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie v nemocnici s doposiaľ nezistenou dobou liečenia a obmedzenia v bežnom spôsobe života. Policajti mužovi obmedzili osobnú slobodu a umiestnili v cele policajného zaistenia.



Polícia navrhla väzobné stíhanie obvineného, rozhodovať o ňom bude súd. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.