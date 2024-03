ODIŠIEL Z MIESTA NEHODY: Opitý muž zo Štrby narazil do iného auta

Štrba 4. marca (TASR) - Polícia obvinila 33-ročného muža z obce Štrba neďaleko Popradu, opitý mal naraziť do iného auta a z miesta nehody odišiel. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že obvinený viedol vozidlo po rodnej obci v sobotu (2. 3.) poobede.



Do odstaveného vozidla narazil pri cúvaní, v jazde však pokračoval ďalej. "V smere na Važec nezvládol riadenie a s autom zišiel mimo cesty. Podarilo sa mu dostať späť na vozovku, a tak odišiel preč," uviedla hovorkyňa. Policajná hliadka muža v krátkom čase vypátrala a podrobila kontrole. Výsledok u neho vykonanej dychovej skúšky dosiahol hodnotu 2,6 promile.



Poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu v Poprade nezodpovedného vodiča obvinil z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. "Muž bol umiestnený do cely policajného zaistenia," uzavrela Ligdayová.