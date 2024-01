NARAZIL DO ZNAČKY: Opitý vodič nafúkal 2,1 promile

Beharovce 2. januára (TASR) - Polícia obvinila opitého muža, ktorý narazil do prenosnej dopravnej značky na diaľnici D1 pri Beharovciach. Krajská policajná hovorkyňa v Prešove Jana Ligdayová informovala, že 23-ročný vodič z okresu Spišská Nová Ves viedol osobné vozidlo v smere na Prešov v pondelok (1. 1.) ráno.



Po tom, ako narazil do značenia, ho policajná hliadka podrobila kontrole, okrem iného aj dychovej skúške. "Výsledok presiahol hodnotu 2,1 promile. Škoda na bezpečnostnom zariadení bola vyčíslená minimálne na 500 eur," uviedla hovorkyňa.



Vodič bol zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia. Po vykonaní potrebných procesných úkonov voči nemu polícia vzniesla obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.