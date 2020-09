OPITÝ A BEZ VODIČÁKU: Muž narazil do stromu

OPITÝ NEVODIČ SPÔSOBIL DOPRAVNÚ NEHODU



Dopravná nehoda sa stala 06. septembra v doobedňajších hodinách na ceste... Posted by Polícia SR - Trenčiansky kraj on Monday, September 7, 2020

Podolie 7. septembra (TASR) – Z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky obvinili dopravní policajti z Nového Mesta nad Váhom 36-ročného muža z Novomestského okresu. Obvinený nebol držiteľom vodičského oprávnenia a spôsobil dopravnú nehodu.Ako informovala trenčianska polícia na sociálnej sieti, obvinení počas jazdy v obci Podolie prešiel v zákrute do protismeru, narazil do dopravnej značky a následne do stromu.informuje polícia.