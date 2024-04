Opitý vodič nezvládol riadenie, skončil v telefónnom stĺpe

Vyšný Hrušov 29. apríla (TASR) - Polícia obvinila 35-ročného muža, ktorý pod vplyvom alkoholu narazil so svojím vozidlom do telefónneho stĺpa. K dopravnej nehode došlo v sobotu (27. 4.) večer v obci Vyšný Hrušov v okrese Humenné. TASR o tom informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.



Vodičovi v dychu namerali takmer 1,3 promile alkoholu. "Na vozidle vznikla škoda zhruba 1000 eur, na telefónnom stĺpe približne 500 eur. Vodič bol na mieste zadržaný, bol umiestnený do cely policajného zaistenia," spresnila s tým, že ho obvinili z trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.