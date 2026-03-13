< sekcia Regióny
KORUPČNÁ AFÉRA PRI STAVBE V BRATISLAVE: Úplatok mal ísť k starostovi
Polícia upozornila, že korupčné správanie netoleruje a osoby, ktoré sa takéhoto konania dopustia, budú postavené pred súd.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 13. marca (TASR) - Vyšetrovateľ obvinil osobu, ktorá požadovala úplatok vo výške 220.000 eur od stavebníka za vydanie územného rozhodnutia pre jeho stavebný zámer. Časť úplatku vo výške 70.000 eur si mala ponechať pre seba, zvyšok vo výške 150.000 eur mala sprostredkovať tak, aby bol odovzdaný starostovi jednej z mestských častí Bratislavy. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek.
„Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru vzniesol obvinenie pre zločin prijímania úplatku voči osobe, ktorá pôsobila ako sprostredkovateľ pri stavebnom konaní,“ uviedol hovorca. Ako doplnil, vyšetrovateľ pokračuje vo vyšetrovaní a všetky ďalšie postupy budú realizované v súlade so zákonom. „Viac informácií aktuálne nie je možné poskytnúť,“ dodal Hájek.
Polícia upozornila, že korupčné správanie netoleruje a osoby, ktoré sa takéhoto konania dopustia, budú postavené pred súd. PZ zároveň vyzval verejnosť, aby akékoľvek informácie o podozrení z korupcie oznamovala prostredníctvom oficiálnych kanálov polície.
„Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru vzniesol obvinenie pre zločin prijímania úplatku voči osobe, ktorá pôsobila ako sprostredkovateľ pri stavebnom konaní,“ uviedol hovorca. Ako doplnil, vyšetrovateľ pokračuje vo vyšetrovaní a všetky ďalšie postupy budú realizované v súlade so zákonom. „Viac informácií aktuálne nie je možné poskytnúť,“ dodal Hájek.
Polícia upozornila, že korupčné správanie netoleruje a osoby, ktoré sa takéhoto konania dopustia, budú postavené pred súd. PZ zároveň vyzval verejnosť, aby akékoľvek informácie o podozrení z korupcie oznamovala prostredníctvom oficiálnych kanálov polície.