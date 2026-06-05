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Polícia obvinila osobu v súvislosti s aprílovým útokom na J. Ferenčáka

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Na snímke primátor mesta Kežmarok a nezaradený poslanec Národnej rady SR Ján Ferenčák odpovedá na otázky novinárov pred výsluchom v súvislosti so svojím napadnutím pred Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Prešove v utorok 28. apríla 2026. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Ferenčáka fyzicky napadli 25. apríla po verejnom podujatí v Kežmarku.

Autor TASR
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Kežmarok 5. júna (TASR) - Polícia obvinila jednu osobu pre podozrenie z prečinu výtržníctva v súvislosti s aprílovým fyzickým napadnutím nezaradeného poslanca Národnej rady SR Jána Ferenčáka. TASR to potvrdili z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru. Upozornila na to TV JOJ s tým, že podľa Ferenčáka rozhodnutie vyšetrovateľov potvrdzuje jeho doterajšie vyjadrenia o incidente.

Vyšetrovateľ protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite vzniesol obvinenie 29. mája. „Vzhľadom na prebiehajúce trestné konanie nie je v súčasnosti možné poskytovať ďalšie informácie, aby nebol ohrozený priebeh vyšetrovania,“ uviedla polícia.

Ferenčáka fyzicky napadli 25. apríla po verejnom podujatí v Kežmarku. Stať sa tak malo v prítomnosti jeho dcéry, pričom ho mal útočník udrieť do hlavy. Prešovská krajská polícia neskôr potvrdila, že kežmarský vyšetrovateľ začal v prípade trestné stíhanie pre prečin útoku na verejného činiteľa a výtržníctvo.
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