Polícia obvinila Partizánčana, ktorý mal zbiť a olúpiť vlastného otca

Partizánske 11. mája (TASR) – Policajný vyšetrovateľ z Partizánskeho obvinili 32-ročného muža z Partizánskeho zo zločinu lúpeže. Mal napadnúť vlastného otca a ukradnúť mu 100 eur.



Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne na sociálnej sieti, obvinený sa mal stretnúť vo večerných hodinách na Makarenkovej ulici v Partizánskom so svojím otcom a chcel od neho peniaze. Otec mu dal 20 eur, obvinenému to nestačilo. Ďalšie peniaze mu otec odmietol dať.



„Následne mal obvinený niekoľkokrát udrieť svojho otca do hlavy. Poškodený muž mal spadnúť na zem, pričom mu mala vypadnúť z vrecka nohavíc peňaženka, ktorú obvinený zodvihol a mal z nej vybrať 100 eur. Policajti z Partizánskeho obvineného v krátkej dobe vypátrali a následne zadržali,“ informuje polícia s tým, že mužovi hrozí až 12-ročné väzenie. Vyšetrovateľ spracoval podnet na jeho vzatie do väzby.