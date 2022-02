MAMA MU VYLIALA FĽAŠU ALKOHOLU: Muž sa jej za to vyhrážal zabitím

Partizánske 1. februára (TASR) - Trest odňatia slobody až na tri roky hrozí 44-ročnému mužovi z Partizánskeho, ktorý sa mal vyhrážať svojej matke zabitím. Partizánčana policajti obvinili z prečinu nebezpečného vyhrážania sa. TASR o tom v utorok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



"Na základe doposiaľ vykonaného vyšetrovania sa mal obvinený v byte v Partizánskom pohádať so svojou matkou. Dôvodom hádky malo byť to, že matka mu mala vyliať fľašu s alkoholom. Obvinený mal za to matke vulgárne nadávať a vyhrážať sa jej zabitím," opísala Kuzmová.



Toto konanie malo podľa nej vyvolať u matky obavu o jej život a zdravie, preto zo strachu pred synom vybehla von z bytu pred bytovku a zavolala si na pomoc políciu. "Privolaní policajti obmedzili agresívneho syna na osobnej slobode a umiestnili ho v cele policajného zaistenia. Dychovou skúškou mu namerali 1,04 promile," doplnila.



Poverený príslušník po vykonaní všetkých potrebných úkonov spracuje podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby. "V prípade dokázania viny mu hrozí za tento skutok trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky," dodala Kuzmová.