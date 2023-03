Polícia obvinila Pavla z krádeže náradia

Bratislava 9. marca (TASR) - Polícia obvinila 25-ročného Pavla Z. za úmyselný prečin krádeže, ku ktorej malo dôjsť ešte vo februári na stavenisku obchodného centra na Pribinovej ulici v Bratislave. V prípade preukázania viny hrozí obvinenému pred súdom trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave o tom informovalo na sociálnej sieti.



Muž mal 5. februára v čase od 17.50 h do 6. februára do 6.50 h neznámym spôsobom vypáčiť protipožiarne dvojkrídlové únikové dvere na stavenisku obchodného centra a následne vojsť do jeho vnútorných priestorov. Tam odcudzil zo zeme náradie v celkovej hodnote 3700 eur.



Polícia poukázala, že krádež náradia nie je mužov jediný protiprávny čin, za ktorý bol riešený policajtmi druhého bratislavského okresu. "Za drobnú krádež bol v roku 2019 postihnutý uložením blokovej pokuty," doplnila.