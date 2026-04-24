Piatok 24. apríl 2026
Polícia obvinila piatich mužov po bitke v obci Svinia

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Svinia 24. apríla (TASR) - Z trestného činu výtržníctva obvinil poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Jarovniciach piatich mužov vo veku od 18 do 46 rokov. Skutok spáchali formou spolupáchateľstva. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

„V utorok (21. 4.) podvečer, v obci Svinia, na mieste verejnosti prístupnom zaútočili na jedno maloleté dieťa a dve mladistvé osoby. Udierali ich rukami i palicami a snažili sa hádzať do nich kamene. Útočníci spôsobili napadnutým osobám zranenia, našťastie nešlo o vážne zranenia,“ uviedla Ligdayová.

Policajná hliadka po príchode na miesto udalosti obmedzila na osobnej slobode všetkých piatich útočníkov.

„Boli umiestnení do cely policajného zaistenia a boli s nimi vykonané potrebné procesné úkony. Po ich ukončení boli zo zadržania prepustení,“ dodala Ligdayová.
.

