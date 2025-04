Polícia obvinila po útoku nožom v obci Stráža 66-ročného muža

Stráža 8. apríla (TASR) - Obvineniu z prečinu ublíženia na zdraví čelí 66-ročný muž, ktorý vo štvrtok (3. 4.) v obci Stráža v okrese Žilina kuchynským nožom zaútočil na 56-ročného muža. Ten skončil so zraneniami v nemocnici. Informovala o tom žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.



Incident sa odohral okolo poludnia a predchádzal mu slovný konflikt oboch muž. „Obvinený muž mal trikrát bodnúť kuchynským nožom 56-ročného muža do oblasti chrbta a lopatky. Muž utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho prevoz do nemocnice. Podozrivá osoba bola zasahujúcou hliadkou obmedzená na osobnej slobode,“ uviedla polícia.







Doplnila, že poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Terchovej v súvislosti s udalosťou vzniesol 66-ročnému mužovi obvinenie za prečin ublíženie na zdraví spáchaný na chránenej osobe. „Spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie, ktorý sudca akceptoval,“ dodala polícia.