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Polícia obvinila posudkového lekára zo zločinu prijímania úplatku
Obvinili tiež žiadateľku o invalidný dôchodok z prečinu podplácania.
Autor TASR
Trenčín 27. novembra (TASR) - Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru obvinil posudkového lekára zo zločinu prijímania úplatku a žiadateľku o invalidný dôchodok z prečinu podplácania. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
Podľa obvinenia mala žiadateľka počas konzultácie o svojom zdravotnom stave v Trenčianskom kraji ponúknuť lekárovi obálku s finančnou hotovosťou. Lekár mal peniaze spočiatku odmietať, napokon si však mal z obálky vziať polovicu hotovosti a zvyšnú časť žiadateľke vrátiť.
Za poskytnutý úplatok mal lekár zabezpečiť kladné posúdenie jej žiadosti o invalidný dôchodok bez ohľadu na to, či spĺňala zákonom stanovené podmienky. Polícia prípad naďalej vyšetruje.
Podľa obvinenia mala žiadateľka počas konzultácie o svojom zdravotnom stave v Trenčianskom kraji ponúknuť lekárovi obálku s finančnou hotovosťou. Lekár mal peniaze spočiatku odmietať, napokon si však mal z obálky vziať polovicu hotovosti a zvyšnú časť žiadateľke vrátiť.
Za poskytnutý úplatok mal lekár zabezpečiť kladné posúdenie jej žiadosti o invalidný dôchodok bez ohľadu na to, či spĺňala zákonom stanovené podmienky. Polícia prípad naďalej vyšetruje.