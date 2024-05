Obvinený sa vydával za policajta: Okradol seniorku o 8000 eur

Bratislava 10. mája (TASR) - Bratislavská polícia obvinila pre podvody na seniorkách dvoch mužov, 28-ročného Vincenta O. a 42-ročného Ladislava G. V prípade preukázania viny hrozí obom trest odňatia slobody na tri až desať rokov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.



V prvom prípade zatelefonoval jeden z obvinených seniorke vydávajúc sa za policajta. Nasmeroval ju do pobočky jej banky s odôvodnením, že sú jej financie v ohrození. "Vopred dohodnuté motorové vozidlo seniorku dopravilo k pobočke jej banky, kde podľa ďalších pokynov falošného policajta previedla na ním uvedený účet financie vo výške 8000 eur," priblížila hovorkyňa.



Ďalšiu seniorku kontaktoval obvinený ako lekár, ktorý ju informoval o dopravnej nehode jej vnuka. "Ten mal naraziť do vozidla, v ktorom sa mali nachádzať manželia a dieťa, ktoré je v kritickom stave. Falošný lekár seniorke povedal, že jej vnuk má prehryzený jazyk a nemôže dobre hovoriť a prosí o pomoc, aby nešiel za dopravnú nehodu do väzenia. Za únik vnuka spravodlivosti mala seniorka zaplatiť 8000 eur," opísala Šimková. Oklamaná seniorka si od suseda požičala 4000 eur a k tomu pridala svoju hotovosť vo výške 500 eur. Podľa pokynov falošného lekára ich vložila na bankový účet.