Polícia obvinila pre sobotňajšiu nehodu v Bratislave 38-ročného vodiča

Bratislava 24. septembra (TASR) - Polícia vedie trestné stíhanie v súvislosti s nehodou, ktorá sa odohrala v sobotu (21. 9.) v Bratislave na Dolnozemskej ulici, pred výjazdom na most Apollo, kde došlo k zrážke osobného auta a dvoch cyklistov, pričom vodič následne narazil do ďalšieho auta. Obvineniu z trestného činu usmrtenia v súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví čelí 38-ročný vodič auta Peter C. z okresu Dunajská Streda. Zároveň bol aj spracovaný podnet k jeho väzobnému stíhaniu. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.



"Podľa doposiaľ zabezpečenej dôkaznej situácie došlo krátko pred 15.30 h na Dolnozemskej ulici, pred výjazdom na most Apollo, k zrážke osobného motorového vozidla zn. Audi A4 s maďarskými EČV a dvoch cyklistov. Vozidlo Audi následne narazilo do motorového vozidla zn. Hyundai," vysvetlil hovorca.



V dôsledku zrážky utrpel 23-ročný cyklista zranenia, ktorým na mieste nehody podľahol, 25-ročný cyklista bol s ťažkými zraneniami prevezený do jednej z nemocníc, 38-ročný vodič auta bol rovnako prevezený do jednej z nemocníc.