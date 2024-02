Polícia obvinila Prešovčana, jazdil pod zákazom a pod vplyvom alkoholu

Prešov 5. februára (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, ako aj z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia polícia obvinila 29-ročného Prešovčana. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



"V sobotu (3. 2.) podvečer, viedol osobné vozidlo po Pöschlovej ulici v Prešove, pričom narazil do dvoch zaparkovaných osobných áut. Vodič na mieste dopravnej nehody nezotrval a odišiel preč. Policajnou hliadkou bol vypátraný a podrobený kontrole. Bolo zistené, že jazdil pod vplyvom alkoholu, čo preukázal výsledok dychovej skúšky, ktorého hodnota presiahla 1,7 promile," uviedla Ligdayová.



Ako ďalej povedala, lustráciou bolo zistené, že Prešovčan viedol vozidlo aj napriek tomu, že má uložený trest zákazu činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel do marca 2025.



"Za jazdu pod vplyvom alkoholu už bol v predchádzajúcich 24 mesiacoch postihnutý. Materiálna škoda na vozidlách bola vyčíslená približne na 2300 eur," doplnila s tým, že muž bol umiestnený do cely policajného zaistenia.