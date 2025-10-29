< sekcia Regióny
Nadrogovaný Prešovčan: Po obci Ľubotín jazdil bez dokladov
Pri kontrole nepredložil žiadne doklady. Dychová skúška mala negatívny výsledok, no test na prítomnosť omamných a psychotropných látok vykazoval pozitivitu.
Autor TASR
Ľubotín 29. októbra (TASR) - Polícia obvinila 42-ročného Prešovčana z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že policajná hliadka ho zastavila ešte v júli v nočných hodinách, keď šoféroval auto v obci Ľubotín, okres Stará Ľubovňa.
„Pri kontrole nepredložil žiadne doklady. Dychová skúška mala negatívny výsledok, no test na prítomnosť omamných a psychotropných látok vykazoval pozitivitu. Vodič sa následne podrobil lekárskemu vyšetreniu spočívajúcemu v odbere biologického materiálu, výsledok preukázal v krvi prítomnosť THC,“ uviedla Ligdayová.
Prípadom sa zaoberá poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Starej Ľubovni.
