< sekcia Regióny
Nemal diaľničnú: Muž jazdil bez vodičáku a pod vplyvom návykovej látky
Následnou kontrolou a lustráciou bolo zistené, že vodič nie je držiteľom vodičského preukazu a má opakovane uložený zákaz činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel do júna 2028.
Autor TASR
Prešov 26. augusta (TASR) - Poverený príslušník Diaľničného oddelenia Policajného zboru Beharovce obvinil 21-ročného Prešovčana z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Podľa polície muž v pondelok (25. 8.) ráno viedol osobné vozidlo po diaľnici D1 v smere od Prešova do Košíc, kde ho zastavila a skontrolovala policajná hliadka. Dôvodom bolo, že na uvedenom vozidle nebola uhradená diaľničná známka.
„Následnou kontrolou a lustráciou bolo zistené, že vodič nie je držiteľom vodičského preukazu a má opakovane uložený zákaz činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel do júna 2028. Muž bol podrobený dychovej skúške, výsledok bol negatívny. Výsledok orientačného testu na prítomnosť iných návykových látok bol pozitívny,“ uviedla Ligdayová. Dodala, že zadržaného Prešovčana previezli do nemocnice k podrobeniu sa orientačnému psychomotorickému vyšetreniu a následne odberu krvi a moču. Muž neskôr skončil v cele policajného zaistenia.
Podľa polície muž v pondelok (25. 8.) ráno viedol osobné vozidlo po diaľnici D1 v smere od Prešova do Košíc, kde ho zastavila a skontrolovala policajná hliadka. Dôvodom bolo, že na uvedenom vozidle nebola uhradená diaľničná známka.
„Následnou kontrolou a lustráciou bolo zistené, že vodič nie je držiteľom vodičského preukazu a má opakovane uložený zákaz činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel do júna 2028. Muž bol podrobený dychovej skúške, výsledok bol negatívny. Výsledok orientačného testu na prítomnosť iných návykových látok bol pozitívny,“ uviedla Ligdayová. Dodala, že zadržaného Prešovčana previezli do nemocnice k podrobeniu sa orientačnému psychomotorickému vyšetreniu a následne odberu krvi a moču. Muž neskôr skončil v cele policajného zaistenia.