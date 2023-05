OKRADOL DESAŤROČNÉHO CHLAPCA: Muž mal odcudziť mobilný telefón

Prievidza 11. mája (TASR) - Polícia obvinila 37-ročného muža zo zločinu krádeže. Ten mal v utorok (9. 5.) v Prievidzi na autobusovej zástavke okradnúť desaťročného chlapca o mobilný telefón a ujsť na neznáme miesto. Informovala o tom vo štvrtok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



"Po mužovi začali policajti okamžite pátrať, našli ho do niekoľkých hodín. Následne ho vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Prievidzi zadržal a umiestnil v cele policajného zaistenia," uviedla polícia.



Obvinený bol v minulosti už šesťkrát súdne trestaný, v prípade dokázania viny mu teraz hrozí trest odňatia slobody v trvaní od troch do desiatich rokov. Po vykonaní potrebných procesných úkonov polícia spracuje podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby.