Zo skladu železničnej stanice si spravili domov, polícia ich obvinila

Miesto činu. Foto: Polícia

Nájdené osoby boli obmedzené na osobnej slobode a eskortované na policajné oddelenie.

Autor TASR
Trnava 13. augusta (TASR) - Polícia obvinila šesť osôb, ktoré si spravili svoj domov z priestorov nepoužívaného skladu tovaru v nákladnej časti železničnej stanice v Trnave. Čelia obvineniu pre neoprávnený zásah do práva k domu, bytu alebo nebytovému priestoru. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.

„Obvinení mali od doposiaľ presne nezisteného času neoprávnene vniknúť a obývať priestory nepoužívaného skladu tovaru v nákladnej časti železničnej stanice v meste Trnava,“ priblížila polícia. Obvinení sú štyria muži vo veku 45, 45, 44 a 40 rokov a dve ženy vo veku 45 a 30 rokov.

Železniční policajti vykonali kontrolu zameranú na podozrenie z neoprávneného užívania priestorov v utorok (12. 8.) skoro ráno v spolupráci so psovodom a s kriminalistickým technikom. Prítomný bol aj poverený zamestnanec železníc.

Nájdené osoby boli obmedzené na osobnej slobode a eskortované na policajné oddelenie. Sú v cele policajného zaistenia. Prípad sa rieši v tzv. superrýchlom konaní. „V prípade preukázania viny im hrozí trest odňatia slobody na jeden rok. Jeden z obvinených mužov čelí aj podozreniu z drogovej trestnej činnosti,“ dodala polícia.

