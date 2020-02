Polícia obvinila šesť Trnavčanov z viacerých trestných činov

Trnava 27. februára (TASR) – Polícia v Trnave obvinila šesť osôb, na ktoré prijala viacero trestných oznámení od mužov, ktorí mali byť oklamaní a okradnutí. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.



Muži si cez internetovú komunikáciu dohodli služby a nasledovalo stretnutie na jednom z bytov. "Tam ich žena požiadala, aby išli do kúpeľne a za ten čas ich okradla. V izbe boli už nachystaní jej komplici, ktorí sa mužom začali vyhrážať. Obetiam brali mobilné telefóny a peniaze, ktoré potom minuli pre vlastnú potrebu. Polícia však pri domovej prehliadke v okrese Piešťany zaistila viacero stôp, ktoré budú podrobené znaleckému skúmaniu," uviedla polícia.



Vyšetrovateľ obvinil z uvedených skutkov šesť Trnavčanov, z toho štyri ženy a jedného 15-ročného mladistvého. Traja z nich sú obvinení zo zločinu lúpeže formou spolupáchateľstva a zároveň boli niektorí obvinení aj z krádeže. "V cele policajného zaistenia až do rozhodnutia súdu o väzbe zostávajú 33-ročná Lenka D. a 24-ročný Erik T. O ich väzbe by sa malo rozhodovať v najbližších hodinách," doplnila polícia.