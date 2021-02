KRADLI V KOSTOLE: Chlapci sa ulakomili na milodary

Kežmarok 11. februára (TASR) – Polícia objasnila krádež v jednom z kežmarských kostolov na Hradnom námestí. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Kežmarku obvinil štyroch chlapcov za zločin krádeže spáchaný formou spolupáchateľstva. TASR o tom informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová s tým, že išlo o 17-ročného a 14-ročného chlapca z Kežmarku, 17-ročného mladíka z obce Jurské a ďalšieho rovnako starého z obce Ľubica.



Ako priblížila, obvinení chlapci po spoločnej dohode, zväčša v trojici v rôznych kombináciách, v období od januára do novembra minulého roka, chodili do jedného z kežmarských kostolov. Ten bol neuzamknutý a na vnútornej chodbe bola mreža, za ktorou sa nachádzal košík s peniazmi. „Z neho chodili vyberať peniaze, a to tým spôsobom, že jeden z mladíkov preliezol ponad mreže, vybral peniaze z košíka a rovnakým spôsobom sa vrátil späť. Ďalší dvaja dávali pozor, či niekto neprichádza,“ uviedla Ligdayová.



Obvinení podľa jej slov vykradli aj uzamknutú pokladničku na milodary, ktorá bola umiestnená na chodbe. Tú otvorili páčidlom a vzali z nej peniaze, ktoré si medzi sebou rozdeľovali. „Škoda, ktorá vznikla cirkvi doposiaľ nebola vyčíslená. Zákon pri tomto zločine stanovuje pre páchateľov trestnú sadzbu odňatia slobody na desať až 15 rokov, v prípade mladistvých ide o polovičnú trestnú sadzbu,“ ozrejmila hovorkyňa.