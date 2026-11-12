< sekcia Regióny
Polícia obvinila štyroch ľudí z krádeže káblov v bývalom areáli Bukózy
V súvislosti s prípadom polícia upozornila aj na nebezpečenstvo vstupu do bývalého priemyselného areálu.
Autor TASR
Hencovce 12. novembra (TASR) - Polícia obvinila štyri osoby z krádeže medených a hliníkových káblov v bývalom areáli Bukózy v okrese Vranov nad Topľou. Ako informovala polícia na sociálnej sieti, podozrivých vo veku 25, 28, 30 a 41 rokov zadržala policajná hliadka priamo v areáli.
K udalosti došlo 10. októbra vo večerných hodinách. Štvorica podľa polície odcudzila medené a hliníkové káble rôznych typov, ktoré už mala naložené v motorovom vozidle. „Všetky štyri osoby sa už v minulosti opakovane dopustili majetkovej trestnej činnosti,“ uviedla polícia.
V súvislosti s prípadom polícia upozornila aj na nebezpečenstvo vstupu do bývalého priemyselného areálu. Nachádzajú sa v ňom nebezpečné látky a ďalšie potenciálne rizikové materiály. Neoprávnený pohyb, manipulácia s neznámymi látkami či poškodzovanie technologických zariadení môžu podľa polície viesť k vážnemu poškodeniu zdravia alebo ohrozeniu života. Polícia preto vyzýva verejnosť, aby rešpektovala zákaz vstupu do areálu, a v prípade spozorovania podozrivého pohybu osôb alebo protiprávneho konania odporúča kontaktovať políciu na čísle 158.
K udalosti došlo 10. októbra vo večerných hodinách. Štvorica podľa polície odcudzila medené a hliníkové káble rôznych typov, ktoré už mala naložené v motorovom vozidle. „Všetky štyri osoby sa už v minulosti opakovane dopustili majetkovej trestnej činnosti,“ uviedla polícia.
V súvislosti s prípadom polícia upozornila aj na nebezpečenstvo vstupu do bývalého priemyselného areálu. Nachádzajú sa v ňom nebezpečné látky a ďalšie potenciálne rizikové materiály. Neoprávnený pohyb, manipulácia s neznámymi látkami či poškodzovanie technologických zariadení môžu podľa polície viesť k vážnemu poškodeniu zdravia alebo ohrozeniu života. Polícia preto vyzýva verejnosť, aby rešpektovala zákaz vstupu do areálu, a v prípade spozorovania podozrivého pohybu osôb alebo protiprávneho konania odporúča kontaktovať políciu na čísle 158.