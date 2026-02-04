< sekcia Regióny
Polícia obvinila štyroch mužov z krádeže dreva v chránenom území
Jeden z obvinených už bol v minulom roku za rovnakú trestnú činnosť odsúdený.
Autor TASR
Humenné 4. februára (TASR) - Polícia obvinila štyroch mužov vo veku 24, 27, 24 a 36 rokov zo zločinu krádeže. Obvinení v pondelok (2. 2.) prišli do lesného porastu Humenský Sokol, ktorý sa nachádza v území so štvrtým stupňom ochrany prírody. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, postupne si nachystali a chceli odviezť domov celkovo 24 kusov drevnej hmoty.
„Konali tak napriek tomu, že na takúto činnosť nemali súhlas ani povolenie,“ doplnila hovorkyňa s tým, že muži skončili v cele policajného zaistenia. Jeden z obvinených už bol v minulom roku za rovnakú trestnú činnosť odsúdený.
