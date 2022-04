OKRADOL ŽENU NA INVALIDNOM VOZÍKU: Dôchodkyňa prišla o 110 eur

Trebišov 22. apríla (TASR) – Polícia obvinila muža, ktorý v Trebišove lúpežne prepadol 85-ročnú dôchodkyňu na invalidnom vozíku. Tridsaťpäťročného Trebišovčana umiestnili do cely policajného zaistenia s podnetom na vzatie do väzby. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová.



K lúpeži došlo v stredu (20. 4.) popoludní na Nemocničnej ulici. Podľa doterajšieho vyšetrovania sa muž dal so ženou najprv do reči a poradil jej, že pre stavebné práce v okolí sa k obchodnému centru dostane po poľnej ceste za nemocnicou. „Dôchodkyňa mužovi uverila, ale jeho úmysly boli nekalé. Nasledoval ju a keď asi po 150 metroch došla k násypu zeminy, pod zámienkou pomoci sa obvinený muž pritlačil na invalidný vozík a z kabelky, ktorú mala žena prevesenú cez plece, jej vybral peňaženku, z ktorej ukradol finančnú hotovosť 110 eur,“ povedala Mésarová s tým, že žena kričala o pomoc a snažila sa brániť svoje veci rukami. Pri incidente neutrpela žiadne zranenia.



Policajti muža krátko po čine vypátrali, ukradnuté peniaze zaistili a budú vrátené jej majiteľke.



Mésarová pripomenula, že Trebišovčanovi po dokázaní viny za tento skutok spáchaný na chránenej osobe hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.