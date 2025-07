Krádež v gastroprevádzke: Škodu vyčíslili na vyše 16.500 eur

Trebišov 21. júla (TASR) - Z prečinu krádeže obvinila polícia 39-ročného muža z Trebišova. V prípade išlo o krádež potravín, ale aj mobilného telefónu, pracovných kufríkov, pánskych náramkových hodiniek a niekoľkých desiatok stravných lístkov z gastroprevádzky v Trebišove. „Krádežou tak došlo k škode predbežne celkovo vyčíslenej na viac ako 16.500 eur,“ informovala v pondelok košická krajská polícia.



Polícia vo štvrtok 17. júla krátko po 5.30 h prijala na tiesňovej linke 158 oznámenie, že neznáma osoba v presne nezistenom čase vošla do nezabezpečeného areálu jedného z trebišovských úradov. Keď sa dostala až k tamojšej prevádzke občerstvenia, poškodila na nej dvere, aby sa dostala do jej vnútorných priestorov. Z potravín si zlodej odniesol jedlé oleje, ochucovadlá, puding, kukuričný škrob, ryžu, granko či cestoviny.



Pri zisťovaní páchateľa policajti využili kamerové záznamy aj miestne znalosti. Muž skončil v cele policajného zaistenia a vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do vyšetrovacej väzby.



„V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na jeden až štyri roky,“ uviedla polícia. Obvinený muž bol za prečin krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva právoplatne odsúdený už v predchádzajúcich 24 mesiacoch.