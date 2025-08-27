< sekcia Regióny
Polícia obvinila Trebišovčana za okradnutie muža s barlou
Pri dokázaní viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na dva až osem rokov.
Autor TASR
Trebišov 27. augusta (TASR) - Polícia obvinila zo zločinu krádeže 31-ročného muža z Trebišova. V prípade išlo o ukradnutie peňaženky osobe so zdravotným znevýhodnením, ku ktorej došlo v sobotu (23. 8.). Pri dokázaní viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na dva až osem rokov. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Vyšetrovanie ukázalo, že páchateľ odzadu pristúpil k poškodenému, ktorý sa jednou rukou opieral o francúzsku barlu a v druhej držal vrece s odpadom. Z ruksaku mu vytiahol peňaženku s hotovosťou 50 eur a z miesta ušiel,“ uviedla polícia. Pri neďalekom obchodnom centre si utekajúceho muža všimol náhodný okoloidúci, ktorý, keď počul, ako poškodený kričí o pomoc, zastavil páchateľa a prinútil ho peňaženku aj s peniazmi vrátiť.
Trebišovskí policajti po oznámení krádeže rozbehli pátranie a krátko nato obmedzili na osobnej slobode muža, ktorý presne zodpovedal popisu od poškodeného.
„Keďže ku krádeži došlo na chránenej osobe so zdravotným znevýhodnením, prípad si prevzal vyšetrovateľ kriminálnej polície,“ oznámila polícia. Okrem obvinenia muža vyšetrovateľ spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie.
