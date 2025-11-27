Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia obvinila tri osoby pre drogovú trestnú činnosť

Rimavskosobotskí kriminalisti v spolupráci s Pohotovostným policajným útvarom, vykonali akciu, pri ktorej išlo o podozrenie z páchania drogovej trestnej činnosti. Foto: FB Polícia SR - Banskobystrický kraj

V prípade naďalej prebiehajú procesné úkony. Zo strany vyšetrovateľa bude podaný podnet na návrh vzatia dvoch z obvinených (42 a 38 rokov) do vyšetrovacej väzby.

Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Rimavskosobotskí kriminalisti v spolupráci s Pohotovostným policajným útvarom vykonali akciu, v rámci ktorej zadržali tri osoby. Tie aktuálne čelia obvineniu pre drogovú trestnú činnosť. Polícia SR o tom informovala na sociálnej sieti.

Polícia začala akciu pre podozrenia z drogovej trestnej činnosti. „Vykonaných bolo viacero prehliadok, počas ktorých bol zaistený podozrivý materiál, ktorý bol zaslaný na expertízne skúmanie na účely zistenia jeho pôvodu. Predbežná expertíza potvrdila, že išlo o drogy,“ priblížila.

V prípade naďalej prebiehajú procesné úkony. Zo strany vyšetrovateľa bude podaný podnet na návrh vzatia dvoch z obvinených (42 a 38 rokov) do vyšetrovacej väzby. Jeden z obvinených mužov (44 rokov) bude stíhaný na slobode.

