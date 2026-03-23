< sekcia Regióny
Polícia obvinila tri osoby z Trnavy z drogovej trestnej činnosti
Obvineným hrozia v prípade dokázania viny viacročné tresty väzenia.
Autor TASR
Trnava 23. marca (TASR) - Policajná vyšetrovateľka obvinila tri osoby z Trnavy zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou, spáchaného spolupáchateľstvom. Polícia zároveň zaistila drogy (marihuanu a pervitín), vecné stopy a finančnú hotovosť 53.000 eur, ktorá mala pochádzať z predaja drog. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.
„Podľa doposiaľ zistených skutočností si obvinená dvojica, 40-ročný muž a 31-ročná žena, mali zadovažovať marihuanu nielen pre vlastnú potrebu, ale aj s cieľom ďalšieho predaja. Drogu mali následne opakovane predávať viacerým osobám, a to minimálne od októbra 2025,“ priblížila polícia
Tretí obvinený, 44-ročný muž, mal zadovažovať a poskytovať pervitín, a to minimálne jednej z obvinených osôb. „Policajti okresnej kriminálky, po dôslednej operatívnej práci, vykonali osobné prehliadky, domové prehliadky, ako aj prehliadku motorového vozidla. Zaistili drogy (marihuanu a pervitín), vecné stopy a finančnú hotovosť 53.000 eur, ktorá mala pochádzať z predaja drog,“ dodala polícia.
Všetky tri osoby boli na základe predchádzajúceho súhlasu zadržané. Po vykonaní potrebných procesných úkonov vyšetrovateľka staršieho z mužov prepustila na slobodu. Na mladšieho muža a ženu podala podnet s návrhom na väzbu. „Okresný prokurátor ženu na základe príkazu zo zadržania prepustil a muž bol predvedený pred sudcu. Štyridsaťročný muž je v súčasnosti stíhaný vo väzbe,“ doplnila. Obvineným hrozia v prípade dokázania viny viacročné tresty väzenia.
